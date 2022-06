Da sito Fn istigarono a delinquere, chiesto processo per 5

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dal sito di Forza Nuova istigarono a delinquere dopo l'assalto alla sede della Cgil nell'ottobre del 2021 a margine di una manifestazione contro il Green pass. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader del movimento di estrema destra Roberto Fiore e altre quattro persone. Per questa vicenda i pm della capitale ottennero il sequestro e l'oscuramento del sito di Fn. Oltre Fiore rischiano di finire sotto processo, su richiesta del pm Maurizio Arcuri, Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, si tratta dei firmatari del comunicato: 'Altro che Forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà' comparso sul sito dopo l'assalto alla sede del sindacato avvenuto il 9 ottobre scorso a margine di una manifestazione di protesta contro il Green pass. (ANSA).