Minaccia avvelenare cibo e acqua:chiedeva fino a 200milaeuro

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Arrivava a chiedere fino a 200 mila euro in cripto valute, David Sirca, il 47ennne residente a Trieste, arrestato oggi dalla Polizia postale del Lazio, coordinata dall'aggiunto Giovanni Conzo, con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo aveva preso di mira marchi i maggiori marchi produttori di acque minerali, vini e supermercati, minacciando di avvelenare i prodotti con iniezioni di cianuro e tallio.

Sirca stava scontando la pena alternativa dei servizi sociali per frodi informatiche. In base a quanto si apprende le estorsioni non sarebbero state portate a termine e nessuna azienda ha pagato quanto richiesto. (ANSA).