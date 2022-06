Olimpionici Tita e Banti sono i velisti dell'anno per il 2021

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il mondo della vela italiana si è riunito a Roma per celebrare i campioni 2021 e assegnare gli 'Oscar' nel corso della 28/a edizione del Velista dell'anno Fiv.

I velisti dell'anno sono risultati gli olimpionici di Tokyo, Caterina Banti e Ruggero Tita.

L'evento, ideato da Alberto Acciari, celebra dal 1991 i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente e ha visto da quest'anno Confindustria Nautica ufficialmente nell'organizzazione, in partnership con la Federvela. I nomi dei vincitori dei premi per le tre categorie vengono assegnati tramite votazione online (oltre 30.000 le preferenze) e la decisione finale della giuria che è presieduta per regolamento dal presidente della Federvela, Francesco Ettorre, e della quale fanno parte Carlo Mornati, segretario generale del Coni; Fabio Planamente, presidente settore vela di Confindustria Nautica; Alberto Acciari, che ne è anche il segretario. In apertura dell'evento, Acciari è salito sul palco insieme al presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e allo stesso Ettorre. Marina Stella, dg di Confindustria Nautica ha preso la parola, sottolineando il ruolo dell'Associazione di categoria che rappresenta a livello istituzionale l'intera filiera della nautica da diporto dal 1967 e organizza il Salone Nautico Internazionale di Genova, quest'anno dal 22 al 27 settembre. "L'evento - ha proseguito Stella - rispecchia l'eccellenza a livello mondiale della nautica italiana. Gli altri due premi sono andati all'Ac 75 di Luna Rossa, scelta come barca dell'anno 2021-Trofeo Confindustria Nautica, per avere rappresentato l'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. Il riconoscimento è stato ritirato dal timoniere Francesco Bruni. Subito dopo Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, ha incoronato Enzo De Blasio come armatore-timoniere 2021. La cerimonia è proseguita con la premiazione da parte della Federvela degli atleti e dei tecnici delle Classi olimpiche e giovanili, nonché delle Classi Parasailing, che hanno ottenuto risultati di rilievo internazionale sempre nel 2021. (ANSA).