Arriva a Roma il docufilm "La Nuova Scuola Genovese"

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Arriva a Roma "La Nuova Scuola Genovese", il docufilm sull'incontro tra rap e cantautorato scritto e ideato da Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa e Paolo Fossati. il 15 giugno, alle 21, al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica, ci sarà una proiezione speciale. All'evento saranno presenti membri del team operativo e alcuni nomi del cast, che presenteranno il progetto e risponderanno alle curiosità del pubblico in sala.

"La Nuova Scuola Genovese", uscito nei cinema il 2 maggio, è stato proiettato in 27 sale italiane ed è entrato nella classifica dei 10 film più visti in Italia al cinema in quel periodo.

Il docufilm analizza il filo rosso che lega i grandi cantautori della "scuola genovese" come Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Fabrizio De André ai rapper nati in Liguria che oggi dominano le classifiche italiane. A unirli la capacità unica di esprimersi attraverso parole profonde e di denunciare le mutazioni della società, mettendo in luce un forte senso di appartenenza mischiato ad una voglia di rivalsa, a volte intesa come riscatto sociale, altre come crescita personale. E non è un caso che siano tutti figli della stessa città: Genova, un tempo madre della canzone d'autore, oggi culla del rap.

Il progetto, distribuito da Zenit Distribution, indaga sul rapporto magico e su due mondi solo in apparenza distanti e si sviluppa attraverso interviste e dialoghi tra i grandi protagonisti della musica di ieri, di oggi e di domani. Tra scorci mozzafiato, onde del mare, palazzi nobiliari e case popolari, si può ammirare Gino Paoli dialogare nella sua casa di Nervi con uno dei maggiori esponenti della scena rap attuale, Tedua; Dori Ghezzi confrontarsi con uno degli artisti odierni più vicini al sentire di Faber, Izi; Cristiano De André incontrare nel museo dedicato al padre Viadelcampo29rosso Bresh; il compositore e produttore che lanciò gran parte della vecchia scuola Gian Franco Reverberi dialogare nel suo studio con Demo, storico produttore di molti dei componenti delle crew Wild Bandana e Drilliguria. Infine, le testimonianze di Ivano Fossati e Marracash che analizzano il legame e le differenze tra le due forme di linguaggio. (ANSA).