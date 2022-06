Covid: assessore Lazio, 'attenzione per variante portoghese'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "La situazione Covid sta andando verso una diminuzione del numero di casi ma stiamo guardando con molta attenzione l'emergere della nuova variante portoghese", lo dice l'assessore alla Sanità di Regione Lazio Alessio D'Amato a margine di un evento in Regione Lazio in merito alla situazione pandemica. "Questa nuova variante portoghese potrebbe comportare di nuovo un innalzamento della curva. Per le informazioni che abbiamo, si tratta di una variante più diffusiva. Sui sintomi aspettiamo ulteriori valutazioni e un maggior numero di casi per fare delle valutazioni cliniche", continua D'Amato. "La cosa importante è avere i vaccini aggiornati, c'è lo avevamo detto già da mesi ma questo dovrà avvenire necessariamente per l'autunno, altrimenti avremo qualche difficoltà. Da fonti del ministero comunque continuano a dirci che in autunno saranno pronti", conclude D'Amato. (ANSA).