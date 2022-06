Risposta collettiva alle situazioni d'emergenza: esercitazioni e corsi a Colleferro

Nelle giornate del 3, 4 e 5 giugno si svolgerà a Colleferro (Roma) la seconda edizione del meeting internazionale 'Hitter' (High intensive training trauma emergency response), un evento promosso dall’associazione Intubatemi Em e con il patrocinio del Comune della cittadina laziale. L’obiettivo è quello di preparare e istruire con tecniche specifiche tutte le figure che in una situazione di emergenza sono chiamate a intervenire.

Dopo una prima giornata dedicata ad aspetti prettamente teorici e all’esercitazione di alcune procedure base, sabato 4 e domenica 5 avverrà il vero e proprio addestramento: verranno creati e simulati degli scenari di emergenza complessi, dove le figure coinvolte impareranno a coordinarsi ed effettueranno procedure su attori professionisti.

Gli scenari saranno predisposti tutti in ambienti più o meno ostili e avranno come protagonisti medici specialisti provenienti da parti diverse del mondo, forze di polizia, forze speciali e di protezione civile. Verranno utilizzate anche ambulanze.

In particolare, il 5 giugno verrà simulato lo scenario di un forte terremoto, all'interno dei rifugi antiaerei di Colleferro: ci saranno una trentina di feriti, alcuni dei quali in condizioni molto critiche.

"L’obiettivo - spiega Carmine Della Vella, fondatore di Intubati Em - è imparare a collaborare, coordinarsi e affrontare l’emergenza proprio come è necessario che avvenga nella realtà".

Accanto alla formazione per professionisti, ci sarà un corso parallelo dedicato a tutta la popolazione per insegnare le tecniche di Blsd (Basic life support and defibrillation) e per la gestione dell’emorragie massive. "Tutti dovrebbero essere padroni di alcune tecniche salvavita come queste, così come accade nella maggior parte degli altri paesi", afferma Della Vella.