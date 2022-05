La Pellicola d'oro, premi speciali a Fabrizi e Gerini

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' in programma il 14 giugno nel Teatro Ettore Scola della Casa del Cinema di Roma la XII edizione del premio 'La Pellicola d'oro', condotta da Sabina Stilo. A ricevere i premi speciali quest'anno saranno le attrici Valeria Fabrizi e Claudia Gerini, l'attore Ninetto Davoli che riceverà il Premio all'attività artistica in coincidenza con l'anno pasoliniano, lo sceneggiatore e produttore Enrico Vanzina. Premio per l'Attività produttiva a Matilde Bernabei per 30 anni di attività con la Lux Vide. Inoltre ritirerà il premio 'La Pellicola d'oro 2021' Alba Rohrwacher come miglior attrice nel film 'Lacci' di Daniele Luchetti. Tra gli interpreti in gara per la sezione Miglior attore di cinema: Marco Giallini, Stefano Accorsi, Mario Autore, Tony Servillo, Gabriele Lavia. Per la sezione Miglior attrice di cinema: Aurora Giovinazzo, Miriam Leone, Anna Ferraioli Ravel, Milena Vikotic, Margherita Buy. Mentre per la sezione Miglior attore di fiction: Giuseppe Zeno, Claudio Bisio e Alessandro Gassman; miglior attrice Matilda De Angelis, Serena Rossi, Anna Foglietta.

Promosso ed organizzato dall'Associazione Culturale 'Articolo 9 Cultura & Spettacolo' e dalla 'Sas Cinema' di cui è presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis (ideatore dell'evento), La Pellicola d'oro ha come obiettivo portare alla ribalta quei mestieri che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film, dal macchinista alla sarta di scena, dagli effetti speciali agli stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Accanto a questi riconoscimenti non mancano, ogni anno, premi speciali che vengono assegnati ad altri artisti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. (ANSA).