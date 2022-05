Baby gang a Roma, arrestati 4 minorenni

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Arrestati a Roma quattro minorenni per rapina, tentata estorsione, lesioni e minacce. Il gruppo avrebbe agito nei mesi di marzo, ottobre e novembre 2021 in zona di Piazza Sempione, quartiere nord est della Capitale.

Fondamentali per le indagini dei Carabinieri della stazione Roma Città Giardino le analisi delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere nella piazza, ma anche delle linee telefoniche e di alcune chat, utilizzate dal gruppo. Quattro, in particolare, i colpi messi a segno della baby gang, tra aggressioni e rapine ai danni di alcuni coetanei; azioni peraltro scaturite sempre da futili motivi. I quattro sono stati portati e si trovano attualmente in una comunità. (ANSA).