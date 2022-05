Giornata sollievo,al Gemelli premio Frizzi a Milly Carlucci

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Al Gemelli di Roma per la Giornata Nazionale del Sollievo con il concerto della Banda Musicale della Marina Militare e il premio 'Fabrizio Frizzi-l'Arte del Sollievo' a Milly Carlucci. Fabrizio Frizzi - ricorda una nota del Gemelli - è stato tra i più assidui partecipanti all'evento in programma al Policlinico, offrendo alle persone malate e agli operatori sanitari "indimenticabili momenti di autentico sollievo". In sua memoria è stato deciso di indire la consegna di una targa, offerta dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, a una personalità del mondo dello spettacolo che si fosse distinta per la propria umanità quale ambasciatrice della cultura del sollievo (nell'albo d'oro si segnalano la pianista Cristiana Pegoraro e l'attore e conduttore televisivo Flavio Insinna).

Si concludono così gli eventi per sensibilizzare la società civile al vissuto del sollievo, in collaborazione con la Fondazione nazionale Gigi Ghirotti. Tra i partecipanti Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Emilio Carelli, Roberto Giacobbo, Michele La Ginestra, Mario Incudine, Rolando Ravello, Edoardo Vianello e Paola Saluzzi. In apertura della XXI Giornata del Sollievo la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons.

Claudio Giuliodori.

Inoltre sono stati premiati i vincitori del concorso nazionale 'Un ospedale con più sollievo' che è andato a scuole di Catanzaro, Budrio, Bitonto, Asti e Parma. La XXI Giornata Nazionale del Sollievo è stata promossa da Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, insieme al Ministero della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure per guarire.

