Roma: giunta, ok interventi manutenzione stradale per 12,5 mln

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La Giunta Capitolina, riunitasi ieri, ha dato il via libera ai progetti definitivi che prevedono nuovi interventi di manutenzione straordinaria su importanti vie cittadine per un valore complessivo di 12,5 milioni di euro; cinque delibere che si aggiungono a quelle approvate la settimana scorsa per altri 7,5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro, previsti nel Piano investimenti 2022-2023.

I progetti approvati attraverso i provvedimenti votati ieri, i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendono la messa in sicurezza tramite fresatura e rifacimento in profondità della pavimentazione stradale, con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, in vari quadranti della città.

In particolare, si interverrà su Piazza Porta Capena, via Baccelli e le corsie centrali di viale Angelico nel Municipio I; su via Lucrino, via Flaminia, viale Tiziano e tratti di via Tiburtina nel Municipio Il; su via della Serenissima e via Tor de' Schiavi nei Municipi V e VI. E ancora nei Municipi III e IV, con interventi su via Tiburtina, da piazza Santa Maria del Soccorso a via Monti Tiburtini direzione centro e da via Monti Tiburtini al semaforo di Casal Bruciato ambo lati; su via Ugo Ojetti, da via Graf alla rotatoria di via Tilgher ambo lati.

Infine, lavori anche su strade dei municipi IX e X: piazzale Ferruccio Parri, tratti di viale Umberto Tupini, tratti di piazzale Guglielmo Marconi, viale Egeo, via di Val Fiorita, tratti di via delle Tre Fontane e viale dell'Astronomia.

"Con questo nuovo pacchetto di interventi, che segue quello della scorsa settimana, prosegue l'impegno dell'amministrazione per riqualificare tratti importanti della viabilità cittadina, in particolare di quella principale a maggiore traffico e incidentalità. Sappiamo che si tratta di lavori molto attesi e che occorre procedere speditamente per cambiare l'aspetto delle strade di vari quadranti e per garantire condizioni di sicurezza a cittadini e turisti, per chi passeggia e per chi percorre le nostre strade ogni giorno per andare a lavoro o per andare a scuola" ha dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini. (ANSA).