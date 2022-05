"Matematica per tutti", finali da domani con 1000 studenti

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Dopo due anni di pandemia, il 27 e 28 maggio al Cinecittà World oltre 1.000 studenti selezionati da tutta Italia parteciperanno, nuovamente in presenza, alla fase finale del "Concorso Matematica per tutti", giunto alla sua IV edizione.

Le selezioni hanno coinvolto oltre 450 docenti e quasi 7.000 studenti delle scuole primarie e secondare di I e II grado.

L'evento è organizzato dall'associazione ToKalon, in collaborazione con l'azienda produttrice di giochi CreativaMente e Cinecittà World, con il patrocinio dell'Università degli studi Roma Tre, della Regione Lazio e di Roma Capitale.

"Il 27 e il 28 maggio sarà una festa per tutti. Ci troveremo finalmente insieme, dopo due anni di pandemia, a lanciare dadi, combinare polimini e a giocare con la matematica", ha detto Luigi Regoliosi, presidente dell'associazione Tokalon, convinto che "è possibile vivere in una scuola in cui si insegna e si impara, divertendosi". (ANSA).