In parrocchia romana concerto con bambini e artisti ucraini

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Un concerto di beneficenza con la partecipazione di bambini, giovani e artisti rifugiati ucraini: si terrà venerdì 27 maggio alle ore 19,30 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, in zona Prati a Roma. La parrocchia ospita, fin dallo scorso mese di marzo, circa 150 bambini e di mamme rifugiati ucraini che frequentano i corsi di lingua italiana per stranieri. I docenti, coordinati dalla direttrice della Scuola ucraina "Prestigio" di Roma, sono volontari specializzati nell'insegnamento delle lingua italiana a stranieri e sono coaudiuvati da interpreti volontai ucraini che parlano anche italiano. Il lunedì e il venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, nei locali della parrocchia si attivano 5/6 classi di bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni, e 3/4 classi di mamme.

Durante questa settimana di preparazione alla festa della Madonna delle Grazie, il venerdì sarà animato dagli ospiti ucraini con le loro musiche e canti tradizionali.

Il 27 pomeriggio inizierà alle 16,00 e fino alle 18,00 si terranno le consuete lezioni di italiano, alle 18,00 sarà offerta una piccola cena fredda a tutti i partecipanti, anche a gruppi che svolgono le lezioni in altre scuole di Roma, poi alle 19,30 in chiesa saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi e quindi inizierà il concerto.

Il ciclo di lezioni si concluderà lunedì 30 maggio.

Una cinquantina di bambini che hanno frequentato la scuola, parteciparanno anche al Grest estivo che si terrà in parrocchia dal 13 giugno al 1 luglio, una volta terminato l'anno scolastico. (ANSA).