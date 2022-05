Conference: festa Roma nel pomeriggio, si studiano dettagli

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Torneremo nella notte ma domani pomeriggio festeggeremo tutti insieme". Così la Roma, subito dopo la vittoria della Conference League, aveva annunciato la festa con i propri tifosi per il successo di ieri sera a Tirana ma al momento il programma è in via di definizione. In particolare, sono al vaglio orario e zone migliori della capitale per far affluire decine di migliaia di persone garantendo comunque l'ordine pubblico.

Una tappa dei festeggiamenti dovrebbe comunque essere al Circo Massimo, dove già la notte scorsa tantissimi sostenitori giallorossi si erano riversati per i primi festeggiamenti.

