Piazza di Siena, al Opera con la direzione del maestro Casellati

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La tradizione dell'Opera incontra l'equitazione e il prestigio di 'Piazza di Siena', manifestazione giunta quest'anno alla sua 89esima edizione. Si è aperta questa sera la quattro giorni di Piazza di Siena sulle note dell' 'Opera Italiana is in the Air' diretta dal Maestro Alvise Casellati. Atteso il ritorno del pubblico in presenza dopo due anni di stop, presente in questa edizione sugli spalti dell'ovale per il concerto inaugurale e, da domani, per le gare.

"Rebuild Harmony" questo il nome scelto per questo evento di inizio organizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo e della Federazione Italia Sport Equestri. Evento da grande occasioni, quindi, per godere dai gradoni che circondano l'ovale la magia dell'Opera nella cornice del parco di Villa Borghese.

L'obiettivo 'Opera Italiana is in the Air' è quello di far vivere agli spettatori una vera immersione nella storia dell'Opera italiana. Diversi gli autori e geni musicali che verranno toccati nella rassegna musicale, attraversando tutto il grande secolo dell'opera: dall'ironia rossiniana, con Verdi e, dopo la saturazione degli orizzonti operata dalla grande epopea verdiana, le nuove soluzioni di Puccini, e poi ancora Wagner, Seconda Scuola di Vienna e la grande tradizione italiana con Rossini e Verdi.

A impreziosire l'evento la presenza come ospiti d'onore della soprano Mariangela Sicilia e del tenore Matteo Roma. Online, infine, la diretta streaming dell'evento sarà fruibile sui siti group.intesasanpaolo.com e piazzadisiena.it . (ANSA).