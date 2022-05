Conference: cresce attesa a Roma, scattato piano sicurezza

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Cresce l'attesa a Roma per la finale di Conference League di questa sera a Tirana, alle 21 il fischio di inizio, che oppone l'undici guidato da Jose José Mourinho agli olandesi del Feyenoord. Al momento non si segnalano criticità. Il piano sicurezza approntato dalla Prefettura è scattato stamattina alla 7: nelle strade della Capitale verrà replicato il modello adottato con successo per gli Europei dello scorso anno in modo da evitare, o limitare al massimo, qualsiasi problema di ordine pubblico. In totale saranno circa 1000 le forze dell'ordine impiegate. Allo Stadio Olimpico è tutto pronto per l'apertura dei tornelli per accogliere i circa 50 mila tifosi giallorossi che assisteranno su due maxischermi la finalissima. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, diversamente da come stabilito in un primo momento, il servizio sarà regolare per consentire in primo luogo il deflusso dei tifosi dall'Olimpico. Anche per la rete metropolitana, il servizio sarà regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 23.30. Sospesi i lavori nella tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B che sarà attiva sull'intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina. Ieri invece la Questura di Roma aveva disposto lo stop della rete di bus e tram di Atac e Roma Tpl, su tutto il territorio comunale, dalle 22 alle 3. (ANSA).