Expo 2030: costituito formalmente il Comitato Promotore

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Una nuova tappa lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l'Esposizione universale del 2030: oggi è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il protocollo che istituisce formalmente il Comitato promotore per la candidatura, con il relativo Statuto. Il Comitato promotore viene costituito unitamente dai cofondatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Camera di Commercio di Roma. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in occasione della firma del protocollo per l'istituzione del comitato promotore di Expo 2020, ha espresso soddisfazione "per questo passaggio decisivo che istituisce formalmente il Comitato", sottolineando che "la grande convergenza tra i promotori su queste scelte importanti è un esempio positivo di cooperazione su un obiettivo strategico per il Paese".

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha evidenziato quanto l'occasione di oggi sia una "giornata importante che ci consente di contare sempre più su una squadra forte e unita". "Le potenzialità di Roma sono immense - ha ricordato Zingaretti - e lo sono ancor di più se su questa grande scommessa c'è l'intero sistema Paese".

Il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti ha ricordato la "grande attenzione e voglia di collaborare del mondo dell'impresa, che continuerà a essere sempre più impegnato" sulla sfida della candidatura di Roma a ospitare l'Expo. Infine, l'Ambasciatore Giampiero Massolo, formalmente nominato Presidente del Comitato Promotore, ha rimarcato che il Comitato "continuerà ora il grande lavoro già avviato da mesi, forte di questo nuovo slancio che dà al nostro operato ulteriore autorevolezza e sostegno per proseguire questo percorso così importante con sempre maggiore energia". (ANSA).