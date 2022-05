Artisticalmass, 25 artisti-ciclisti in mostra e in sella

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sono 25 gli artisti con la passione per la bicicletta che insieme hanno allestito una mostra collettiva su questo mezzo di trasporto organizzando, in concomitanza, una serie di eventi ad essa collegati. Lo scopo è promuovere lo stile di vita a due ruote e raccontare il proprio rapporto con il mezzo più sostenibile che ci sia. La mostra degli artisti-ciclisti si chiama 'artisticalmass' e sarà aperta fino al 28 maggio nello spazio espositivo Up Urban Prospective Factory di Trastevere (via dei Salumi 53).

L'idea è di Krayon e omino71 ed è curata da Marta Di Meglio.

In esposizione ci sono opere che esprimono l'immaginario legato alla bicicletta declinato su diversi supporti e materiali: tele, sculture, oggetti "customizzati" come sellini e mascherine; tutti pezzi unici creati appositamente per l'evento con stili diversi, dalla illustrazione al figurativo, passando per il design e i tratti della street art, più un'installazione collettiva che trasforma una bici recuperata. Fra i prossimi eventi, giovedì sera è prevista una performance dello scrittore e musicista Andrea Satta, in un reading di scritti di Margherita Hack - che fu anche un'appassionata ciclista - su un modulo del suo "palco a pedali", per generare energia pulita e illuminare la sala.

Gli stessi 25 artisti hanno firmato una fanzine, 'urbikerz', il numero zero di una rivista a tiratura limitata con ulteriori lavori insieme (www.urbikerz.it).

Tra gli artisti ci sono 108, CROMA, Dottor Pira, Andro Malis, Orghone, Nina e Meme Zabratta AKA Zab Stu. (ANSA).