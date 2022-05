Lascia la figlia in auto sotto il sole a Roma, denunciato

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Lasciata chiusa in auto con una temperatura che superava i trenta gradi. E' la disavventura, per fortuna a lieto fine, vissuta oggi da una bimba di 5 anni che è rimasta per oltre venti minuti in auto da sola mentre il padre, un cittadino moldavo di 39 anni, si era allontanato per fare la spesa al supermercato. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Gabrio Casati, nella zona Tufello. Ad allertare i carabinieri alcuni passanti che hanno notato come la bimba sembrasse svenuta. Sul posto una pattuglia che ha dovuto infrangere il finestrino dell'auto e tirare fuori la piccola che per fortuna era in buone condizioni di salute. Il padre, giunto dopo pochi minuti, si è giustificato affermando che si era allontanato per pochi minuti per compare alcune cose supermarket. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno denunciato per abbandono di minore affidando la piccola alla madre. (ANSA).