I Lux Film Days si chiudono con il film 'Quo Vadis, Aida?'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma, chiude i Lux Film Days 2022 nella capitale con la proiezione del film finalista 'Quo Vadis, Aida?', che si terrà venerdì 20 maggio alle ore 20 presso la Casa del Cinema.

Il Premio Lux per il cinema viene istituito nel 2007 con l'obiettivo di mettere in rilievo il dibattito pubblico sull'integrazione europea e sui valori fondanti dell'Unione e, al tempo stesso, sostenere l'industria del settore facilitando la distribuzione dei film di produzione europea negli Stati membri. Dal 2020 il Parlamento europeo si è unito allo European Film Academy creando il Premio Lux per il pubblico e portando gli spettatori non solo in sala ma anche nella giuria: con il nuovo formato il pubblico si somma agli eurodeputati per scegliere il vincitore votando online i finalisti.

Il vincitore del Premio Lux verrà annunciato nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo mercoledì 8 giugno.

"Con questa proiezione si chiudono a Roma i Lux Film Days in Italia - le parole della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno - 'Quo Vadis, Aida?', ambientato a Srebrenica, è un lungometraggio che ci riporta direttamente al dramma così attuale della guerra e che ribadisce, ancora una volta in questa edizione, la capacità del Premio Lux di interrogarci su tematiche che toccano direttamente al cuore la società europea.

Con questo film, come con gli altri finalisti 'Flee' e 'Great Freedom', ci confrontiamo con il complesso cammino che porta alla difesa di valori comuni, quali la libertà, la pace, la tolleranza, l'accoglienza e l'integrazione, che sono alla base della costruzione dell'Europa unita, ma che non sono necessariamente acquisiti per sempre e a che per questo, a maggior ragione, vanno difesi". (ANSA).