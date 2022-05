Renato Zero, nuova data al Circo Massimo il 1 ottobre

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Cresce l'attesa per il ritorno dal vivo di Renato Zero, a settembre per la prima volta al Circo Massimo, a Roma, con Zerosettanta, per riabbracciare i fan dopo il grande successo di Zero il Folle in Tour e celebrare con loro i 55 anni di carriera. Sono sono sold out anche i concerti-evento del 24 e del 30 settembre e si aggiunge una nuova data, sabato 1 ottobre.

Diventano così cinque gli appuntamenti - oltre al 23/9 e 24/9 (sold out), 25/9 e 30/9 (sold out) - prodotti da Tattica, con una scaletta sempre diversa, durante i quali i fan potranno ascoltare i brani dell'intero repertorio del grande artista romano, dagli anni '70 ad oggi, e tante sorprese. (ANSA).