Pugilato: prima sconfitta Scardina, De Carolis vince per Kot

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Prima sconfitta in carriera, dopo 20 vittorie, per Daniele 'King Toretto' Scardina. A batterlo per Ko tecnico a 2'48" della quinta ripresa è stato il 37enne romano, ex campione del mondo, Giovanni De Carolis, nel match per il titolo intercontinentale Wbo dei Supermedi svoltosi sul ring dell'Allianz Cloud di Milano.

La svolta dell'incontro c'è stata nei secondi finali del quarto round, quando De Carolis ha atterrato Scardina con un micidiale gancio destro, doppiato da una serie di colpi.

L'arbitro e il gong hanno salvato 'King Toretto', ma all'inizio della ripresa Scardina è stato di nuovo in balia dei colpi del rivale e l'incontro è stato interrotto: trionfo per De Carolis.

(ANSA).