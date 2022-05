Padel: ecco il Major a Roma, 'sogniamo disciplina olimpica'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Dopo gli Internazionali d'Italia sarà ancora la racchetta a farla da padrone nel Parco del Foro Italico. Presentato nello spazio di WeSportUp l'Italy Major Premier Padel di Roma in programma dal 21 al 29 maggio. "Roma sarà sempre più la capitale dello sport" ha detto il sindaco, Roberto Gualtieri. Parole ricalcate anche dall'assessore capitolino Alessandro Onorato: "Uno dei problemi più grandi è fare in modo che i grandi eventi siano vissuti dalla città. Per noi sono fondamentali dal punto di vista economico, turistico e quindi sociale. Inseriti nei momenti giusti aiutano a generare flusso turistico". Poi c'è chi come Angelo Binaghi definisce questo torneo "lo Wimbledon del padel". "Roma è stata la culla di questo sport - ha continuato il numero uno della Fit - Una disciplina diventata fenomeno sportivo e sociale in tutta Italia. Con la Fip abbiamo un contratto triennale, ma speriamo che sia una grande storia di successo" ha spiegato Angelo Binaghi che si è poi soffermato su alcuni numeri del torneo.

"Andiamo verso il tutto esaurito nel weekend e trattandosi della prima edizione il buondì si vede dal mattino". Il campo centrale, però, in questo caso sarà la Grand Stand Arena del Parco del Foro Italico che contiene 6500 spettatori, al quale andranno aggiunti altri 5 campi minori mentre il 50% delle strutture allestite agli internazionali rimarranno anche per il Major di padel. Insomma, tra dieci giorni i migliori giocatori internazionali si sfideranno a colpi di vibora e bandeja all'ombra dell'Olimpico per una disciplina "che sta credendo moltissimo in tutto il mondo" ha spiegato Luigi Carraro, presidente Fip. "Noi come Italia siamo diventati il paese leader: entro un anno il nome anche nella nostra federazione e oggi siamo qui perché abbiamo trasformato in realtà un sogno: quello di portare un Major a Roma. Un altro nostro sogno, però, è diventare anche disciplina olimpica, ed eventi come questo sono fondamentali per raggiungerlo". (ANSA).