Più libri: Chiara Valerio al timone del programma dal 2023

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La scrittrice Chiara Valerio firmerà, con la storica direttrice editoriale Silvia Barbagallo, il programma dell'edizione 2022 di 'Più libri più liberi', dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma, e dal 2023 ne prenderà il timone. Mentre Silvia Barbagallo andrà a ricoprire nuovi incarichi. "Non un semplice passaggio di consegne, ma la scelta sentita e fortemente voluta di unirsi in una collaborazione e condividere un progetto per una edizione straordinaria della manifestazione nel segno della continuità, dell'affinità e della collaborazione" annuncia in una nota la Fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori. "Credo l'aneddoto sia raccontato in un libro di memorie di Valentino Bompiani.

Qualcuno chiede ad Alberto Moravia che cos'è uno scrittore, e Moravia risponde: 'Lo scrittore è qualcuno che quando sale su un albero, l'albero fiorisce'. Ecco, ho conosciuto alcune persone che riuscivano a fare la stessa cosa. Far fiorire. Una di queste è Silvia Barbagallo che negli ultimi dieci anni ha fatto sbocciare Più libri più liberi, mettendo in relazione persone e idee, editori e figure, adulti e bambini. Dal 2023, mi prenderò cura io di Più Libri più liberi e spero di riuscire a fare la stessa cosa e ad aggiungere panchine e forse mettere le barche sul laghetto. Le metafore sono belle quando sono brevi e dunque buon lavoro a tutti" dice Chiara Valerio. E Silvia Barbagallo sottolinea: "L'idea di una direzione editoriale congiunta è stata la naturale scelta considerando l'affetto e la stima che lega me e Chiara Valerio da anni. I progetti culturali importanti come Più libri più liberi meritano visioni corali, condivise e generose". (ANSA).