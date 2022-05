Ancora cinghiali a Roma, questa volta ai Parioli

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Ancora cinghiali a spasso nella capitale, sempre più presenti nei quartieri urbanizzati e non solo a ridosso dei parchi. Un video su Corriere.it mostra una donna col cane a Villa Glori, ai Parioli alle prese con un ungulato. Il cinghiale rincorre il cane e la donna urla richiamando il cane e poi grida 'Via, sciò'. Attimi di paura tanto che la donna si rifugia dietro un albero. Due giorni fa un cinghiale è stato avvistato nei giardini di piazza Verbano.

Dunque non solo le frequenti apparizioni nei quartieri ai margini dei parchi di Veio e dell'Insugherata, ora interessati da una zona rossa a causa della peste suina, ma anche sporadiche 'visite' in quartieri a ridosso di zone semicentrali della città. (ANSA).