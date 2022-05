Rifiuti: Gualtieri, scontro con M5s? Fenomeno locale

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Scontro con il Movimento 5 stelle sul termovalorizzatore a Roma? "Mi sembra si siano astenuti alla fine". In ogni caso "in tante città, anche a Torino con la sindaca Appendino, si usa il termovalorizzatore e i due partiti (Pd e M5s, ndr) poi sono andati insieme al voto. A Roma il M5s è all'opposizione e il tema viene drammatizzato, ma mi sembra francamente un fenomeno locale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo ad Agorà Extra su Rai3.

"È probabile che chi è all'opposizione a Roma abbia spinto per radicalizzare la posizione (anche a livello nazionale, ndr)", ha aggiunto. "Poi, forse, andando verso le elezioni è normale che si vogliano radicalizzare le proprie posizioni", ma "non mi interessano le polemiche, a Roma è importante recuperare il tempo perduto", ha concluso Gualtieri.

Intanto la direzione romana del Pd ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal segretario Casu a sostegno della strategia sul ciclo dei rifiuti proposta dal sindaco Roberto Gualtieri. Lo afferma una nota del presidente del Pd di Roma Sibi Mani Kumarangalam nella quale si sottolinea che "a seguito della relazione dell'assessora Alfonsi e del confronto in direzione, il Pd Roma ha scelto di sostenere unitariamente il coraggio del sindaco Gualtieri".

Contestualmente si provvederà ad "avviare una campagna permanente di sensibilizzazione e informazione attraverso assemblee nei circoli e iniziative di comunicazione sul territorio per coinvolgere tutte le romane e i romani nella realizzazione degli obiettivi previsti." (ANSA).