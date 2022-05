Set nel centro di Roma le riprese di Fast Furious 10

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Fast & Furious sbarca a Roma. Le riprese del film numero 10 della saga sui motori, con protagonista Vin Diesel, approdano anche nella città eterna che torna a essere la Hollywood sul Tevere degli anni d'oro.

Dalla mezzanotte di oggi, e fino alla mezzanotte di sabato, per quattro giorni le strade del centro diventeranno set per le avventure a tutta adrenalina. Già transennate alcune delle strade coinvolte, da Lungotevere Aventino a via del Teatro Marcello, passando per via de' Funari, via degli Astalli, piazza Campitelli. Una dozzina in tutto le strade interessate dalle limitazioni.

Nei giorni seguenti, il set si sposterà anche ai Castelli romani: il 16 e 17 maggio le riprese interesseranno le vie di Genzano. (ANSA).