Ucraina: nelle scuole di Roma per un giorno pasto ucraino

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Mangiare un pasto ucraino a scuola per far sentire a casa i bimbi fuggiti dalla guerra. E' l'iniziativa partita da due municipi romani e ora estesa a tutte le scuole comunali di Roma.

"Questa settimana, per un giorno, nelle scuole di Roma si mangerà ucraino (dall'infanzia alla secondaria di primo grado).

Un'idea semplice, nata dall'iniziativa di due municipi e poi estesa a tutta la città, per far sentire a casa chi arriva da lontano e allo stesso tempo avvicinare tutti i bambini e le bambine alla cultura di un paese di cui sentono parlare solo attraverso le immagini e i racconti di guerra -spiega l'assessore Claudia Pratelli- Un piccolo gesto dall'ambizione grande, perché il cibo è un fantastico mezzo per agevolare la reciproca conoscenza e porre sempre la scuola come luogo di incontro e laboratorio di relazioni positive". (ANSA).