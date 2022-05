Incendio in un palazzo a Roma, 50 evacuati, alcuni intossicati

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - In fiamme una palazzina di sette piani di alloggi popolari in via Inverigo, zona Prima Porta, periferia nord della Capitale. Sul posto per domare le fiamme il personale dei vigili del fuoco e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono già stati fatte evacuare cinquanta persone residenti nei quattordici appartamenti presenti nello stabile. Alcuni sono stati intossicati dai fumi provocati dalle fiamme. Stando ad una prima ricostruzione, le fiamme starebbero partite intorno alle 14:30 dalla zona delle cantine e sarebbero poi salite per la tromba delle scale. (ANSA).