Roma: ok assemblea capitolina a riduzione Tari 4% per famiglie

(ANSA) - ROMA, 28 APR - E' stata approvata oggi dall'Assemblea capitolina la delibera sulla Tari che prevede la riduzione della tariffa del 4% per tutti i cittadini, del 6% per le utenze non domestiche e ulteriori tagli per le imprese che hanno prodotto meno rifiuti durante la pandemia come cinema, teatri, associazioni culturali, sale concerti, sale conferenze e sale giochi, giostre, discoteche, nightclub e strutture ricettive. E' quanto fa sapere in una nota la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "E' questo un risultato importante a vantaggio di tutta la città".

"L'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina della delibera Tari con l'emendamento che prevede la riduzione della tassa del 4 per cento per le famiglie e del 6,5 per cento tutte le attività più colpite dall'impatto della pandemia aggiunge un ulteriore tassello al lavoro messo in campo con il nuovo management di Ama per la pianificazione della chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma, per l'incremento progressivo della raccolta differenziata, per la reingegnerizzazione dei servizi, per l'ampliamento della rete dei centri di raccolta municipali, con l'obiettivo di restituire ai cittadini una città pulita, offrire servizi efficienti e soprattutto ridurre i costi della tassa sui rifiuti", spiega Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale . (ANSA).