Lazio: Zingaretti, mio ultimo anno da presidente

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Oggi per me è l'ultimo saluto a questa assemblea da presidente della Regione Lazio. Sono certo che il rapporto continuerà anche se in modo diverso, perchè questa è la mia terra. Ma dopo 9 anni, e per il Lazio è un record, l'anno prossimo a prendere la parola su questo palco sarà un nuovo presidente. Quello che posso assicurarvi è che fino alla fine non mollerò di un centimetro per rendere il Lazio sempre di più europeo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto all'assemblea generale di Unindustria. "Mi sento di dire che insieme abbiamo portato il Lazio più avanti - ha aggiunto -. Le condizioni di oggi sono migliori di quelle che abbiamo trovato anni fa. La cultura di impresa ha fatto passi in avanti. Sono molti i passi da fare ma la direzione è quella giusta perché amiamo la nostra terra, l'Italia, l'Europa". (ANSA).