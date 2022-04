Torna Roma Summer Fest, rassegna di Fondazione Musica per Roma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'Auditorium Parco della Musica, intitolato al grande compositore Ennio Morricone, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia, annuncia un'estate caratterizzata dalla forte presenza di star internazionali della musica, del teatro e della danza.

La programmazione del Roma Summer Fest, da giugno a settembre, nell'anno delle celebrazioni per il ventennale vede in cartellone protagonisti della scena pop-rock, dell'elettronica internazionale, gruppi che hanno fatto la storia del rock, artisti italiani che hanno varcato i confini del nostro paese, le stelle del jazz e della musica etnica, eventi speciali.

"Sarà un Roma Summer Fest dal sapore internazionale - dichiara l'AD della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri - che finalmente riporta a Roma una scelta selezionatissima di artisti italiani da Paolo Conte a Elisa, band di fama mondiale come Pixies, Deep Purple, Simple Minds, Kasabian, The Smile con Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner, artisti straordinari come come Paolo Nutini, Ben Harper e Paul Weller, concerti in esclusiva prodotti da Musica per Roma come Moderat, Cat Power, Gregory Porter, Rufus Wainwright, Aurora. Questi concerti, assieme a quello di Patti Smith, che nel 2002 fu fra gli artisti che inaugurarono la sala Sinopoli, sono anche eventi speciali pensati per il ventennale dell'Auditorium di Renzo Piano".

Un altro evento per celebrare i 20 anni della struttura sarà il ritorno a Roma dopo molti anni di assenza di uno degli artisti più geniali e innovativi dello spettacolo contemporaneo, Bob Wilson, per questa occasione di nuovo al lavoro con la grande coreografa Lucinda Childs. Insieme hanno realizzato lo spettacolo in prima assoluta Relative Calm, un trittico che comprende la rivisitazione di due coreografie di Lucinda Childs su musiche rispettivamente di John Adams e di John Gibson e una nuova creazione in prima assoluta sulle musiche del Pulcinella composte da Igor Stravinsky per i Ballets Russes di Diaghilev.

