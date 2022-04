Serie A: Napoli-Roma 1-1

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Tra Napoli e Roma al 'Maradona' finisce con un pareggio per 1-1 che pone una pietra tombale sui residui sogni di scudetto degli azzurri, ora a -4 dal Milan capolista, e tiene vive le speranze dei giallorossi di poter raggiungere in extremis la zona Champions. Napoli in vantaggio nel primo tempo con Insigne all'11' pt su rigore, concesso da Di Bello dopo consulto al Var. Pareggio della Roma al 46' st, quindi nel tempo di recupero, con El Shaarawy. Zaniolo è uscito per infortunio al 40' st. (ANSA).