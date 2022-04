Covid: nel Lazio 6.198 positivi, 5 i decessi

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 6.198 nuovi casi positivi (-696), su 5.916 tamponi molecolari e 34.212 tamponi antigenici, per un totale di 40.128 tamponi. Sono 5 i decessi (-2), 1.166 i ricoverati (-25), 68 le terapie intensive (-1) e +3.442 i guariti. Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato in una nota. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.147.

D'Amato ricorda che sono aperte le prenotazioni per la quarta dose sul portale della Regione, oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. (ANSA).