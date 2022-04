Zingaretti, ora visite prenotate online, come vaccini anti-covid

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Grazie a un'app sul cellulare, SaluteLazio, si potranno finalmente prenotare gli appuntamenti per visite e prestazioni ambulatoriali e così saranno migliorati i servizi e la qualità della vita dei cittadini abbattendo anche le liste di attesa". Così il presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti presentando il nuovo sistema di prenotazione online per le prestazioni sanitarie della Regione Lazio. "A 72 ore dalla prestazione il cittadino che ha prenotato riceverà un invito a confermare e un memo dell'appuntamento. La strategia seguita è quella iniziata con l'ottimo lavoro fatto con le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid".

"A partire da questo primo passo l'obiettivo è quello di estendere la possibilità di prenotazione anche a tutte le altre prestazioni e alla diagnostica per immagini", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Si possono prenotare dal cellulare quattordici tipi di visite specialistiche e tre tipologie di esami (l'elettrocardiogramma, la spirometria e l'esame audiometrico). Il portale andrà ad affiancare il ReCup tradizionale, raggiungibile telefonando al numero 06-9939. Per poter prenotare autonomamente online la prestazione sanitaria è indispensabile la prescrizione dematerializzata, con indicazione di priorità (D, differita e P, programmata). Per tutte le altre prestazioni e per tutti gli altri codici di priorità, rimarrà possibile effettuare la prenotazione tramite ReCup. Collegandosi al sito sarà sufficiente inserire il codice fiscale, numero di tessera sanitaria e il codice della ricetta dematerializzata per far apparire sul portale i primi appuntamenti per vicinanza territoriale (Asl o Distretto) e in ordine cronologico. Nella prima fase sono prenotabili per le quattordici prime visite circa 250mila slot disponibili al mese come le visite specialistiche e a seguire sarà la volta anche delle prestazioni di diagnostica per immagini. A regime saranno prenotabili nella nuova modalità digitale 68 prestazioni tra prime visite e esami diagnostici. (ANSA).