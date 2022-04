Tentano rapina in casa vicino Roma,2 anziani feriti a coltellate

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Tentata rapina questo pomeriggio, intorno alle 16:00, a Guidonia Montecelio, un paese vicino Roma.

Una banda di persone armate di coltello, dopo essersi fatti aprire la porta di casa da un anziano, ha provato a rompere il lucchetto della cassaforte ed è fuggito non riuscendoci. Il gruppo ha aggredito l'anziano, di 90 anni, rimasto ferito alla testa e alla mano. L'uomo era in casa con la compagna di 85 anni e un altro anziano, anche lui ferito alla mano. I due sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo. Indagini in corso da parte del commissariato di Tivoli (ANSA).