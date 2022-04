La via Crucis di Vandelli a Piazza del Popolo

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La via Crucis di Marcello Vandelli, 14 opere la cui impronta cromatica non conosce certo mediazione ed arriva diritta, come un pugno allo stomaco, saranno esposte a Roma nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, in Piazza del Popolo, per tutto il periodo di Pasqua, ma non lasceranno poi la capitale, poiché a sorpresa l'artista le ha donate al santuario che dal 12 marzo le ha ospitate.

Vandelli è definito dalla critica una delle figure più rappresentative della pop art Italiana. Modenese, sessantatreenne, promotore di un simbolismo dalla potenza pittorica indiscussa, che lo isola tanto da piegare una corrente pittorica di simile portata al suo stesso cognome, propone da sempre opere di grandi dimensioni, in cui il colore si propaga su grandi lastre di legno e dove forte è non solo la celebrazione della figura femminile, ma anche i messaggi di contenuto ora provocatorio, ora di aperta denuncia sociale, in un excursus che non sfiora mai la banalità e che lo vede sempre primeggiare. (ANSA).