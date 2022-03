E' morta Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nella notte tra il 29 e il 30 marzo si è spenta a 99 anni Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista democristiano Alcide De Gasperi. Ne dà notizia la Fondazione omonima. "A nome della Fondazione De Gasperi esprimo profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi, a cui mi legava un rapporto di stima, affetto e grande ammirazione", scrive Angelino Alfano, presidente della fondazione De Gasperi.

Alfano sottolinea che in questi anni Maria Romana "è stata una presenza fondamentale nella Fondazione che porta il nome del padre, lavorando per conservarne la memoria e trasmetterne i valori ai giovani. Non si è mai risparmiata negli incontri con gli studenti, le associazioni e le Istituzioni. La sua memoria e il suo carisma continueranno a vivere nelle attività e nelle iniziative della Fondazione De Gasperi" Maria Romana De Gasperi, ricordano ancora dalla fondazione, ha contribuito a costituire ed è stata colonna portante della Fondazione De Gasperi, ricoprendo dal 2013 l'incarico di Presidente onoraria. La sua storia ha attraversato l'intera vicenda repubblicana sin dalle origini. E' stata accanto al padre in momenti che hanno segnato la storia italiana a cominciare dal viaggio a Washington del gennaio 1947 che consacrò il rapporto tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. "Il suo amore per il papà Alcide ha fatto sì che migliaia e migliaia di giovani e tutti gli italiani potessero mantenere vivo il ricordo di una esperienza, di un ideale e di una vicenda umana e istituzionale straordinaria come quella del Presidente De Gasperi". Nel 2021 ha ricevuto dal Presidente Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e da Sua Santità Papa Francesco quella di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno. (ANSA).