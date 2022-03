Lazio: bando impresa formativa, 10 mln per donne e giovani

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La Regione Lazio vara il nuovo bando impresa formativa. L'ammontare complessivo sarà di 10 milioni e le nuove imprese potranno richiedere finanziamenti a fondo perduto fino a 80mila euro. Il nuovo bando è stato presentato in conferenza stampa questa mattina dall'assessore a lavoro e formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino insieme al presidente della Regione Nicola Zingaretti.

"Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizzato a strutturare percorsi di auto imprenditorialità di 24 mesi, per l'avviamento di micro e piccole imprese che possono avere anche caratteri a del mondo cooperativo e finalità sociali con sede nel territorio della regione Lazio", spiega in conferenza stampa Di Berardino. "Con questo bando guardiamo ai giovani e all'imprenditorialità femminile in particolare: la nuova impresa che potrà accedere al bando potrà essere individuale con titolare tra i 18 e i 35 anni, mentre nel caso si tratti di impresa con una titolare donna non ci saranno limiti di età", prosegue Di Berardino.

"Purtroppo in Italia si parla tanto dei problemi e poco delle soluzioni. Oggi parliamo di due novità importanti: la Regione Lazio per il triennio 21-23 stanzia complessivamente 400 milioni di euro per le politiche attive sul lavoro. Questo è particolarmente importante in Italia che è il Paese con la più alta incidenza, con circa il 25%, di giovani che non studiano, non lavorano e sono fuori qualsiasi ciclo di rapporto con una prospettiva di futuro", ha detto Zingaretti. (ANSA).