Roma Capitale: giù i termosifoni contro la crisi energetica

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - In risposta alla crisi energetica internazionale innescata dalla guerra in Ucraina, il Campidoglio oggi ha emesso una circolare per favorire la riduzione dei consumi energetici a Roma. Fino al 15 aprile in tutti gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale adibiti ad uso uffici e agli edifici scolastici, ad esclusione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, ci sarà una riduzione di due ore giornaliere rispetto all'attuale estensione della fascia oraria di accensione degli impianti termici e la riduzione di due gradi della temperatura degli impianti di riscaldamento.

"In questa fase segnata dal tragico conflitto in Ucraina, oltre a continuare a fare il massimo per garantire solidarietà e accoglienza a chi fugge dalla guerra, abbiamo anche il dovere di attuare una strategia di risparmio energetico", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri invitando "tutta la cittadinanza a fare la propria parte, adottando gli stessi accorgimenti nelle proprie abitazioni sensibilizzando anche i condomini a fare altrettanto". (ANSA).