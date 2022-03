ArcheoRunning, scoprire Roma con il light jogging

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Rilassare corpo e mente mentre si gode della bellezza di Roma, scoprendo i suoi monumenti e gli scorci più affascinanti a ritmo di corsa o di camminata dolce: arriva "Percorsi naturali. Arte, cultura, sport e benessere", la nuova serie di itinerari sostenibili proposta da ArcheoRunning, progetto di wellness tourism che unisce l'attività sportiva all'aria aperta all'esperienza culturale.

Ideato da Isabella Calidonna, guida turistica abilitata, con una formazione di storica dell'arte e un bagaglio sportivo non indifferente come runner, maratoneta e triatleta, e sostenuto dalla Regione Lazio, ArcheoRunning offre opportunità accessibili a tutti: a marzo e aprile per giornalisti, blogger, agenti di viaggio e tour operator e da maggio per tutti i cittadini, i percorsi sono ideati secondo vari livelli, dai più facili ai più impegnativi, e si svolgono tutti accompagnati da una guida turistica e un allenatore. Gli itinerari, adatti a ogni fascia d'età, si differenziano in RunningTours, FitwalkingTours, WalkingTours o ArcheoTrekkingTour. E per chi non ama la corsa, ci sono i classici walking tours ascoltando curiose leggende o, ancora, i tours tematici, i film tour, come quelli che ripercorrono i luoghi dei celebri film "Vacanze Romane" o "La Dolce Vita", una making class o un food tour per gli appassionati di gastronomia.

Ogni itinerario (tutte le info sul sito archeorrunning.com) è caratterizzato da varie fasi, il riscaldamento, il running tour, il defaticamento. La parte centrale del percorso è personalizzabile seguendo un'andatura tranquilla, mentre in prossimità del luogo di interesse si inizierà a rallentare per riprendere fiato, durante i racconti della guida. (ANSA).