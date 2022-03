Abraham, uniti si vince, e voglio ripagare la Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Non ho parole, vedete che cosa significa per tutti tifosi e compagni di squadra. Avevo sentito parlare di questa partita, me ne parlano da quando sono arrivato qui e più che segnare oggi due gol non potevo fare". Così Tammy Abraham, intervistato da Dazn, commenta la vittoria nel derby della Roma, e la sua prova visto che oggi è stato il trascinatore dei giallorossi. Come è stato possibile che abbia 'preso in mano' la squadra in così poco tempo? "Merito del mister e dei compagni - risponde l'inglese -. Quando siamo uniti si ottengono i risultati. La Roma ha investito su di me e io voglio ripagarla in questo modo".

Che obiettivi ha Abraham per il finale di stagione, visto che ha già segnato 23 gol? "Voglio vincere. Sono ancora deluso per il gol mancato, di solito da lì non sbaglio. Però ho fatto due gol e abbiamo vinto. Noi siamo la Roma" (ANSA).