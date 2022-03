Covid:Assessore Lazio,più casi,molti asintomatici e reinfettati

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "I casi accelerano e sono in gran parte asintomatici e reinfezioni: il 31 marzo non deve essere tana libera tutti". Così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

"I casi subiscono una accelerazione legata in prevalenza alla popolazione giovanile, ai positivi asintomatici e ai casi di reinfezione -spiega- Assistiamo ad una correlazione su base settimanale dei primi mesi del 2021 con quelli del 2022.

Nell'anno in corso i casi, su base settimanale, hanno una lunga discesa a partire dalla fine di gennaio e diminuiscono per 37 giorni consecutivi fino ai primi di marzo. Nel 2021 i casi iniziano a scendere dal 10 di gennaio fino a fine febbraio. Ai primi di marzo assistiamo ad una risalita. Se prendiamo come base 100 il primo gennaio di entrambi gli anni, le curve nelle fasi di aumento e diminuzione sono molto simili (vedi grafico), ma la curva del 2022 è al di sotto di quella del 2021. Bisogna dire che al momento attuale non si registra una particolare pressione sulla rete ospedaliera, che rientra nella normalità.

Il virus non è sconfitto e il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, non può essere interpretato come un segnale di tana libera tutti". (ANSA).