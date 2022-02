Roma: oltre sette milioni per interventi per i cimiteri

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Oltre sette milioni di euro per interventi sui cimiteri della capitale. Parte una nuova fase di investimenti e di innovazione per i servizi funebri e per la rete dei cimiteri di Roma presentata questa mattina alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Il Comune è pronto a investire 5 milioni di euro previsti nel Bilancio preventivo per interventi a tutto campo e, inoltre, dispone di altri 2,3 milioni di euro non spesi, dedicati ad interventi per il 2022 già autorizzati e finanziati, che vengono appaltati da Ama, tra questi la costruzione dei nuovi loculi per l'ossario al cimitero di Ostia Antica e la messa in sicurezza della Chiesa di San Michele al cimitero Flaminio. Inoltre entro l'anno è previsto un progetto di manutenzione e cura del verde e delle alberature nel Cimitero Verano per il quale è prevista la messa a bando di 615 loculi. Verrà definito anche un piano paesaggistico cimiteriale, in considerazione del piano di riforestazione urbana previsto dal Pnrr. Nel corso dei prossimi 2/5 anni verranno implementati gli impianti crematori del Cimitero Flaminio mentre, nei prossimi 5/10 anni, si prevede l'ampliamento dei cimiteri esistenti e la realizzazione di nuovi.

Ridotti i tempi di attesa e servizio più efficiente degli scorsi anni gravati anche dalla crisi pandemica. Mettendo a confronto i dati di Ama sui cimiteri capitolini dei mesi di novembre e dicembre 2021 con gli stessi mesi dell'anno precedente, si registra un incremento del 57% delle operazioni, passate da meno di 8mila a oltre 12mila. Anche sui tempi di attesa la riduzione è drastica da novembre a dicembre 2021. "Una svolta attesa da anni per un settore chiave dell'attività di Roma Capitale", ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri.

(ANSA).