Roma; Mourinho 'silenzio Friedkin? Grande rispetto per loro'

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non so se sono un grande comunicatore ma sono intelligente a sufficienza e sono sempre molto rispettoso con le proprietà. Chi sono io per dire qualcosa sulla mia proprietà. Sono i miei superiori, cosa dovrei commentare. Per la famiglia Friedkin ho solo rispetto: personale e professionale".

Così Josè Mourinho, che non commenta le voci rilanciate due giorni fa dal tabloid britannico 'Sun' sul possibile arrivo a giugno di Cristiano Ronaldo alla Roma, risponde in conferenza stampa a chi gli chiede un giudizio sul silenzio dei Friedkin fin dal loro arrivo a Roma.

Invece il tecnico esprime la propria opinione sui primi sei mesi di Abraham nella Capitale. "Sta facendo bene, ma può fare meglio - ha spiegato lo Special One -. La squadra ha bisogno che lui faccia di più e viceversa. E' un giocatore nato e cresciuto in un calcio completamente diverso, non era facile uscire dall'Inghilterra. Ripeto, per me sta facendo bene. Spero faccia di più, ha le potenzialità per farlo". (ANSA).