Gualtieri, Greco sosterrà Roma anche per agenzia antiriciclaggio

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Se Roma saprà contrastare l'evasione avrà risorse aggiuntive al proprio bilancio. Alla fine di questo quadro, il dottor Greco ha accettato di coordinare il gruppo di lavoro per la presentazione della candidatura di Roma per ospitare l'Agenzia europea antiriciclaggio, a cui stiamo lavorando con il ministero dell'Economia e il Governo. Pensiamo che Roma abbia tutte le carte in regola per ospitarla e confidiamo nel dottor Greco per sostenere la candidatura". Così il sindaco Roberto Gualtieri, in conferenza stampa in Campidoglio, presentando l'ex magistrato Francesco Greco, già nel pool dell'inchiesta Mani pulite, che ora collaborerà come consigliere per la legalità per il Campidoglio. (ANSA).