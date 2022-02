Raduno no vax: centro di Roma blindato per manifestazione

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il centro di Roma è sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista della manifestazione dei no Green pass annunciata per la mattinata al Circo Massimo. Piazza Venezia, via del Corso e le strade dei palazzi istituzionali sono presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, ma la momento il traffico è regolare e per strada ci sono soltanto romani e turisti. Alla manifestazione, autorizzata dalla Prefettura, sono previste alcune centinaia di persone, ma nei giorni scorsi nelle chat dei no Green pass era stata avanzata l'ipotesi di una 'calata' a Roma, con tanto di blocco della circolazione, alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza super green pass. Lo scorso 4 febbraio il prefetto di Roma aveva negato il raduno di tre giorni ai Pratoni del Vivaro.

Contrariamente alle disposizioni della questura poche decine di manifestanti si sono radunati sotto l'Altare della Patria in piazza Venezia. Presenti al presidio alcuni organizzatori. Vuoto al momento il Circo Massimo. (ANSA).