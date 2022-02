La VI edizione di Dialoghi Matematici dedicata all'incertezza

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La sesta edizione dei Dialoghi Matematici all'Auditorium Parco della Musica di Roma, promossi e ideati dalla Società editrice il Mulino insieme alla Fondazione Musica per Roma e in collaborazione con BPER Banca, quest'anno si concentra sulla necessità di affrontare e "accogliere" l'incertezza che anima i nostri tempi, con un approccio sempre guidato dal metodo scientifico e dalle discipline della matematica, della logica, della fisica e per quest'anno della statistica, al centro di molti degli appuntamenti in programma, che si terranno domenica 20 febbraio, domenica 13 marzo, domenica 10 aprile e domenica 15 maggio 2022 sempre alle ore 11.

La rassegna è inaugurata all'Auditorium Parco della Musica, nella Sala Petrassi, domenica 20 febbraio alle ore 11 dall'incontro "Confini e metafore della matematica" con Alessio Figalli, seconda medaglia Fields italiana nel 2018, e l'intervento di Stefano Marmi, direttore del Centro di ricerca matematica De Giorgi alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Conduce l'incontro Marco Malvaldi, scrittore e saggista di successo, ma prima di tutto chimico e scienziato. Il programma di questa nuova edizione dei Dialoghi Matematici, non priva di elementi di novità rispetto alla precedenti, prosegue poi domenica 13 marzo alle ore 11 sempre dal palcoscenico della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica con due scienziate e divulgatrici che si porranno la critica domanda "More is always different?": Antonietta Mira e Silvia Bencivelli.

Il viaggio attraverso i numeri dell'incertezza continua domenica 10 aprile sempre alle ore 11 con Hykel Hosni e l'appuntamento dedicato a "La democrazia è un male necessario", sul palco anche l'intervento di Stefano Marmi nell'incontro introdotto e moderato da Marco Malvaldi. La rassegna si conclude domenica 15 maggio con Domenico Piccolo, professore emerito di Statistica all'Università Federico II di Napoli e uno dei promotori dello sviluppo ed evoluzione di questa disciplina nel nostro paese, che ci regala un incontro dal titolo "Incertezza: valore aggiunto per la conoscenza e la prassi". (ANSA).