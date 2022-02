False vaccinazioni per ottenere Pass, tre arresti vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il Green pass. Per questo un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del comando provinciale di Roma. Per i tre l'accusa è di falso, peculato e corruzione per atti contrari al doveri di ufficio.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri - coordinate dalla locale Procura della Repubblica - hanno scoperto che il medico, dietro compenso, anziché inoculare il siero vaccinale messo a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, avrebbe iniettato un'innocua soluzione fisiologica.

"Conseguentemente, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro, presso il Ministero della Salute, delle certificazioni verdi ritenute fittizie e dei corrispondenti codici sorgente "Qrcode"", spiega una nota della Gdf. (ANSA).