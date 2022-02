A Roma mostra Bourke-White prorogata al 30 aprile

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La mostra ''Prima.donna'' dedicata alla fotografa americana Margaret Bourke-White al Museo di Roma in Trastevere è stata prorogata fino al 30 aprile. La retrospettiva presenta oltre cento immagini dell' artista statunitense. Curata da Alessandra Mauro, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Life Picture Collection, detentrice dell'archivio storico di LIFE. Il catalogo è edito da Contrasto.

Pioniera dell'informazione e dell'immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell'industria ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle cronache della seconda guerra mondiale, ai celebri ritratti di Stalin e Gandhi, quest' ultimo conosciuto durante il reportage sulla nascita della nuova India e ritratto poco prima della sua morte; dal Sud Africa dell'apartheid, all'America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano. In occasione della proroga sono previste cinque visite guidate della curatrice Alessandra Mauro, per approfondire di volta in volta diversi aspetti della vita e del lavoro della fotografa. (ANSA).