Lezioni di Letteratura, al via dal vivo con De Cataldo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Al via la seconda edizione di 'Lezioni di Letteratura' con incontri dal vivo, dopo il debutto nel 2021 in streaming sulla piattaforma Auditorium Plus, a causa dell'emergenza Covid-19. Le dieci lezioni di scrittori e intellettuali contemporanei che si confrontano con i grandi classici della letteratura mondiale saranno dal 26 febbraio al 31 maggio alle 21 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il ciclo, di Fondazione De Sanctis e Fondazione Musica per Roma, sarà aperto da Giancarlo De Cataldo con "Le illusioni perdute" di Honoré de Balzac e si chiuderà con Daniele Pitteri e "Mattatoio n.5 o La crociata dei bambini" di Kurt Vonnegut. I biglietti sono in vendita dal 10 febbraio (biglietto unico 6 euro, abbonamento 45 euro).

Alla seconda edizione ci saranno Melania Mazzucco con "Le metamorfosi" di Ovidio (7 marzo), Chiara Gamberale con "Peter Pan" di J.M. Barrie (21 marzo. E poi Giulia Caminito con "Una donna" di Sibilla Aleremo (3 aprile), Giorgio Barberio Corsetti con "Le Metamorfosi" di Franz Kafka (15 aprile), Silvia Avallone con "Lolita" di Vladimir Nabokov (24 aprile), Maurizio De Giovanni con "L'ombra dello scorpione" di Stephen King (2 maggio), Marco Balzano con "Le operette morali" di Giacomo Leopardi (15 maggio) e Teresa Ciabatti con "Bel ami" di Guy De Maupassant (21 maggio).

"Siamo molto felici di presentare la seconda edizione delle Lezioni di Letteratura - dice l'Ad della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri - nuovo ciclo inaugurato lo scorso anno in streaming sulla nostra piattaforma Auditorium Plus e che proponiamo adesso dal vivo in Sala Sinopoli. Finalmente gli scrittori e il loro pubblico si potranno incontrare dal vivo per avventurarsi insieme alla scoperta dei grandi capolavori della letteratura mondiale".

"Prosegue anche quest'anno la nostra collaborazione con la Fondazione Musica per Roma - commenta Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione De Sanctis - con un secondo ciclo di Lezioni di Letteratura, in cui alcuni dei nostri migliori autori contemporanei si raccontano attraverso le opere che più li hanno formati e hanno voluto approfondire". (ANSA).